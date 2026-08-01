Kaiju No. 8
Folge 3: Revanche
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Kafka und Reno haben die erste Runde des Auswahlverfahrens für das Verteidigungskorps bestanden. Gemeinsam stellen sie sich der zweiten Prüfung. Beim Fitnessteil des Tests überlegt Kafka, seine neuen Kaiju-Kräfte einzusetzen - entscheidet sich dann aber dagegen. Shinomiya Kikoru tritt ebenfalls zur Prüfung an. Sie ist erst 16 und gilt dennoch bereits als Wunderkind im Kampf gegen Kaijus.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN