Kaiju No. 8
Folge 5: Eintritt ins Korps!
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Kafka tritt als Rekrut in das Verteidigungskorps ein. Seine Teammitglieder werden ebenfalls aufgenommen. Bei einer offiziellen Veranstaltung trifft Kafka auf seine Jugendfreundin Ashiro Mina und leistet sich sogleich einen Fauxpas. Außerdem muss er das Gespräch mit seiner Mitstreiterin Kikoru suchen. Sie weiß von seinen Kräften, verspricht aber zu schweigen, solange Kafka keine Gefahr für die Menschheit darstellt.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN