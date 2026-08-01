Kaiju No. 8
Folge 7: Kaiju Nr. 9
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Ein humanoides Kaiju greift Reno und Iharu an. Sie erkennen das Wesen wieder: Es tauchte bei ihrer letzten Prüfung auf und reanimierte die ausgeschalteten Kaijus. Kurz bevor es die beiden töten kann, erscheint der verwandelte Kafka und rettet seine Kameraden. Damit begibt er sich allerdings in große Gefahr, denn nun gilt er als Kaiju Nr. 8, auf das ausgerechnet Vizekommandant Hoshina Jagd macht.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN