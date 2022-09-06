Der snobbige Nobby / NachrichtenpauseJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 10: Der snobbige Nobby / Nachrichtenpause
22 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 6
Als Nobby für Narlene zu zivilisiert wird, helfen SpongeBob und Patrick ihm, sich an seine hinterwäldlerische Art zu erinnern. Zudem stoßen Perch und sein Freund Harvey auf Beweise für eine lächerliche Verschwörung im Lager.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon