Gemeinschaftssinn / Hilfe nicht erwünschtJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 14: Gemeinschaftssinn / Hilfe nicht erwünscht
22 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6
SpongeBob, Patrick und Sandy freunden sich mit Geister-Camper an und Patricks Vater kommt zu Besuch.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon