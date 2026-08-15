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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Zucker-Quetschi / Du bist!

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 15.08.2026
Zucker-Quetschi / Du bist!

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 2: Zucker-Quetschi / Du bist!

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Kinder im Camp treffen zwei ländliche Narwale namens Narlene und Nobby. Die Narwale bereiten den Kindern eine süße Überraschung. An einem regnerischen Tag spielen SpongeBob und seine Freunde drinnen Dachdeckerarbeiten.

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