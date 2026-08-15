Zucker-Quetschi / Du bist!Jetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 2: Zucker-Quetschi / Du bist!
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Kinder im Camp treffen zwei ländliche Narwale namens Narlene und Nobby. Die Narwale bereiten den Kindern eine süße Überraschung. An einem regnerischen Tag spielen SpongeBob und seine Freunde drinnen Dachdeckerarbeiten.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon Germany