Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Der Beschwerde-Beauftragte / Patricks Stern

NickelodeonStaffel 2Folge 10vom 22.08.2024
Der Beschwerde-Beauftragte / Patricks Stern

Der Beschwerde-Beauftragte / Patricks SternJetzt kostenlos streamen

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 10: Der Beschwerde-Beauftragte / Patricks Stern

22 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 6

Als Thaddäus den Auftrag erhält, alle Beschwerden von Kamp Koral zu beseitigen, bittet er SpongeBob und Patrick um Hilfe. // Patrick bekommt einen Stern geschenkt, muss aber feststellen, dass die Vaterschaft für Unvorbereitete schwierig sein kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Nickelodeon
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Alle 1 Staffeln und Folgen