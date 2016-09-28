Staffel 1Folge 4vom 28.09.2016
Die Reise führt die Karawane heute in den wunderschönen Süden Deutschlands. Erster Stop ist der Rheingau, wo sich alles um den Riesling dreht. In Geisenheim steht ein Weinfest an und die Kandidaten müssen passend zum Riseling kochen - das stellt einige der Teams vor eine harte Prüfung. Auch unter den Kandidatenteams kommt es zu einer ersten Krise, weil nicht alle Teams fair spielen.Vom Rhein geht es nach Freiburg, wo bei der Tattookonvention hungriges Publikum wartet. Und zum Ende der Folge reist die Karawane dann nach München.
