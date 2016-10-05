Staffel 1Folge 5vom 05.10.2016
Wer erfüllt sich den großen Foodtruck-Traum?Jetzt kostenlos streamen
Karawane der Köche
Folge 5: Wer erfüllt sich den großen Foodtruck-Traum?
129 Min.Folge vom 05.10.2016
Das Finale steht an. Erster Stop ist Nürnberg, wo sich unsere verbliebenen Trucks zum ersten Mal mit der alteingesessenen Konkurrenz auseinandersetzen müssen. In Nürnberg schlägt das Herz der Foodtruckerszene - ob sich unsere Trucks auf dem wunderschönen Hauptmarkt gegen die anderen Anbieter behaupten können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Karawane der Köche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0