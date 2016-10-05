Zum Inhalt springenBarrierefrei
Karawane der Köche

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 05.10.2016
Wer erfüllt sich den großen Foodtruck-Traum?

Folge 5: Wer erfüllt sich den großen Foodtruck-Traum?

129 Min.Folge vom 05.10.2016

Das Finale steht an. Erster Stop ist Nürnberg, wo sich unsere verbliebenen Trucks zum ersten Mal mit der alteingesessenen Konkurrenz auseinandersetzen müssen. In Nürnberg schlägt das Herz der Foodtruckerszene - ob sich unsere Trucks auf dem wunderschönen Hauptmarkt gegen die anderen Anbieter behaupten können?

