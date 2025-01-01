Staffel 1Folge 1
Die PartyJetzt kostenlos streamen
Katakomben
Folge 1: Die Party
44 Min.Ab 12
Nellie Mahler lässt sich von ihrem besten Freund Janosch davon überzeugen, feiern zu gehen. Sie landen auf einer illegalen Rave-Party im Tunnelsystem des Münchener Hauptbahnhofs. Auf der Party kommt es zu einem verheerenden Unfall.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Katakomben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn