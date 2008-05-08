KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 3: Schatten
45 Min.Folge vom 08.05.2008Ab 16
Der Schock über Haroskas Suspendierung sitzt tief beim Team des KDD. Niemand ahnt, dass Enders zu dieser Maßnahme von Jacobi gezwungen wurde. Als Gegenleistung erhält Enders von ihm die Adresse des Informanten Armin Ponew, der helfen soll, den Mörder des Streifenpolizisten Mahler ausfindig zu machen. Frank Döring wird dem KDD als neuer Kollege zugeteilt. Das Team geht ihm gegenüber erst einmal auf Distanz. Insbesondere Leo, der sich nach Sylvias Selbsteinweisung in die Psychiatrie wie besessen auf die Suche nach ihrem Peiniger macht, lehnt "den Neuen" ab. Maria hat den Tod ihres Partners gut verarbeitet. Nicht so ihr neuer Kollege ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KDD - Kriminaldauerdienst
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2007 ZDF Enterprises