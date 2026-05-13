Bewährungshelfer mit PuppeJetzt kostenlos streamen
Key & Peele
Folge 2: Bewährungshelfer mit Puppe
21 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 16
Ein Bewährungshelfer versucht eine Beziehung zu einem Entlassenen mit der Hilfe einer Puppe aufzubauen. Außerdem versucht ein Mann mit einer Halskrause sich zu bewegen und ein Soldat und seine Familie haben ein emotionales Wiedersehen.
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Key & Peele
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany