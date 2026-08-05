Zusammenbruch beim AerobicJetzt kostenlos streamen
Key & Peele
Folge 9: Zusammenbruch beim Aerobic
21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 16
Stan Lee heuert einen neuen Superhelden an, während ein Mann seine Glaubwürdigkeit verliert. Denn er leidet an einem Hirnfrost. Außerdem entwirft ein Mann eine komplexe Gedächtnisstütze, um sich an sein geparktes Auto zu erinnern.
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Key & Peele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Comedy Central Germany