Kieling - Expeditionen zu den Letzten ihrer Art
Folge 1: Folge 1
Als "Bärenmann" hat sich Kieling längst einen Namen auf der internationalen Bühne der Naturfilmer gemacht. Wie keinem anderem gelingt es ihm immer wieder, die Zuschauer in Atem zu halten, wenn er Auge in Auge dem größten Landraubtier der Erde, dem Riesengrizzly, gegenüber steht. Auch in seiner neuesten Dokumentationsreihe sucht Andreas Kieling wieder die Herausforderung, doch dieses Mal die unmittelbare Nähe zu ganz anderen Tieren. Er will zu den spektakulärsten und den seltensten Tieren der Welt. Das erfordert Mut und Ausdauer. Glühende Hitze, eisige Kälte, wahnwitzige Höhen und immer wieder gefährliche Situationen bringen den Tierfilmer so manches Mal bis an den Rand der Erschöpfung. Doch der Wunsch, den Kontakt zu den großen "Charis-matikern" des Tierreichs zu finden, treibt Andreas Kieling an. Die Belohnung für diese Strapazen: "Expeditionen zu den Letzten ihrer Art", festgehalten in brillanten Bildern vor der Kulisse atemberaubender Landschaften.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick