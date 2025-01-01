Killing Eve
Folge 1: Nettes Gesicht
43 Min.Ab 16
Die MI5-Geheimagentin Eve erhält den Auftrag, die einzige Zeugin im Mordfall eines russischen Politikers zu beschützen. Doch ihre Mission scheitert: Eiskalt wird die Frau von der Profikillerin Villanelle ermordet. Eve verliert ihren Job, bleibt jedoch nicht lange arbeitslos. Schon bald meldet sich die MI6-Agentin Carolyn Martens bei ihr und bittet sie um Unterstützung bei der Fahndung nach einer gewieften Auftragsmörderin ...
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fifth Season