43 Min.Ab 16

Die MI5-Geheimagentin Eve erhält den Auftrag, die einzige Zeugin im Mordfall eines russischen Politikers zu beschützen. Doch ihre Mission scheitert: Eiskalt wird die Frau von der Profikillerin Villanelle ermordet. Eve verliert ihren Job, bleibt jedoch nicht lange arbeitslos. Schon bald meldet sich die MI6-Agentin Carolyn Martens bei ihr und bittet sie um Unterstützung bei der Fahndung nach einer gewieften Auftragsmörderin ...

