Killing Eve
Killing Eve
Die MI6-Ermittlerin Eve Polastri ist von der mysteriösen Attentäterin Villanelle fasziniert. Als diese von Eve Wind bekommt, beginnt ein immer intimeres Katz-und-Maus-Spiel.
Die MI5-Agentin Eve Polastri wurde schon immer von einer Faszination für Serienkiller getrieben, oder genauer, Serienkillerinnen. Als Eve den Auftrag bekommt, im Fall der mysteriösen Auftragsmörderin Villanelle zu ermitteln, wird ein Traum für sie wahr. Dieser wird jedoch schnell zum Alptraum, als Villanelle ihrerseits Wind von Eve bekommt. So beginnt ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem schnell nicht mehr klar ist, wer hier eigentlich wen jagt. Auf Joyn kannst du Staffel 1 bis Staffel 4 der preisgekrönten britischen Serie Killing Eve mit Jodie Comer und Sandra Oh kostenlos ansehen.
Vom Romantipp zum Serienhit
Die BBC-Serie Killing Eve beruht auf den "Villanelle"-Romanen von Luke Jennings, in denen es um die Ermittlerin Eve und ihrer Beziehung zur Killerin Villanelle geht. Um daraus eine Thriller-Serie zu machen, wurde die Autorin Phoebe Waller-Bridges beauftragt. Diese hatte zuvor auf Theaterbühnen mit ihrer One-Woman-Show Fleabag für Aufsehen gesorgt, welche später von ihr selbst ebenfalls als Serie umgesetzt wurde. Nach Staffel 1 übernahm allerdings eine andere Autorin das Szepter, nämlich Emerald Fennell. Dieser wiederum gewann nach Killing Eve als Regisseurin und Autorin des Films Promising Young Woman 2020 den Oscar für das beste Drehbuch. Auch die nächsten beiden Staffeln von Killing Eve wurden jeweils von einer Frau geschrieben und produziert, nämlich von Suzanne Heathcote und Laura Neal.
Thriller mit Killer-Cast
Die weibliche Präsenz hinter der Kamera von Killing Eve spiegelt auch die zentrale Rolle von Frauen in der Serie selbst wieder. Da ist zuerst natürlich die titelgebende Ermittlerin Eve zu nennen. Sie wurde mit Sandra Oh besetzt, die vielen TV-Zuschauern bereits seit vielen Jahren als Dr. Christina Yang in dem Serien-Phänomen Grey's Anatomy bekannt sein dürfte. Für ihrer nicht minder wichtige Gegenspielerin Villanelle wurde allerdings eine unbekanntere Schauspielerin gecastet, nämlich die Britin Jodie Comer. Sie war zuvor vor allem für ihre Hauptrolle in der BBC-Thriller-Miniserie Thirteen als vielversprechendes Talent aufgefallen. Die dritte starke Frau im Ensemble ist Charakter-Darstellerin Fiona Shaw als Eves undurchschaubare MI5-Chefin Carolyn Martens. Sie ist nicht nur eine der bekanntesten britischen Theater-Schauspielerinnen, sondern hat auch in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt. Den meisten Menschen dürfte sie allerdings als garstige Tante Petunia Dursley in den Harry Potter-Filmen im Gedächtnis geblieben sein.
Preisgekrönte Mörderjagd
Schon mit der ersten Episode dürften jedem Zuschauer klar sein, dass Killing Eve mehr ist als nur eine weitere Thriller-Serie. Die einzigartige Mischung aus stylischen Bildern, cooler Musik der US-Alternative-Band Unloved, cleveren Dialogen mit tiefschwarzem, britischen Witz und dem packenden Schauspiel der Protagonisten schlagen einen als Zuschauer ebenso in ihren Bann wie es der charismatischen Psychopathin Villanelle mit der engagierten Ermittlerin Eve Polastri gelingt. Dementsprechend konnten vor allem die ersten beiden Staffeln der Drama-Serie zahlreiche Preise abräumen, darunter BAFTAs für Killing Eve selbst, für Jodie Comer und Fiona Shaw sowie einen Golden Globe für Sandra Oh. Mit Staffel 4 wurde die Serie dann jedoch zu Ende erzählt, eine Staffel 5 soll es nicht geben - womöglich aber ein Spin-Off.
Werde jetzt Zeuge des wohl ungewöhnlichsten - aber sicherlich blutigsten - Beziehungsdramas aller Zeiten in der britischen Thriller-Serie Killing Eve. Von der ersten Episode bis zur finalen Staffel kannst du jede mörderische Wendung in der kompletten Serie mit Jodie Comer und Sandra Oh kostenlos auf Joyn anschauen.
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