Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Killing Eve

Ihn werde ich später los

Staffel 1Folge 2
Joyn Plus
Ihn werde ich später los

Ihn werde ich später losJetzt ohne Werbung streamen

Killing Eve

Folge 2: Ihn werde ich später los

43 Min.Ab 16

Villanelles Auftraggeber Konstantin bemerkt, dass das MI6 hinter ihr her ist und bittet sie darum, sich für eine Weile zurückzuziehen. Die Profikillerin hört jedoch nicht auf seinen Ratschlag und visiert gegen den Willen ihres Chefs ihr nächstes Ziel an. Die Geheimagentin Eve beginnt unterdessen ihren neuen Job beim MI6. Zusammen mit ihrem Partner Bill und ihrer Assistentin Elena versucht sie, der gnadenlosen Killerin Villanelle auf die Spur zu kommen.

Alle Staffeln im Überblick

Killing Eve
Killing Eve

Killing Eve

Alle 4 Staffeln und Folgen