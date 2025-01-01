Killing Eve
Folge 2: Ihn werde ich später los
Villanelles Auftraggeber Konstantin bemerkt, dass das MI6 hinter ihr her ist und bittet sie darum, sich für eine Weile zurückzuziehen. Die Profikillerin hört jedoch nicht auf seinen Ratschlag und visiert gegen den Willen ihres Chefs ihr nächstes Ziel an. Die Geheimagentin Eve beginnt unterdessen ihren neuen Job beim MI6. Zusammen mit ihrem Partner Bill und ihrer Assistentin Elena versucht sie, der gnadenlosen Killerin Villanelle auf die Spur zu kommen.
