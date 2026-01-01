Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killing Eve

Sorry, Baby

Staffel 1Folge 4
Sorry, Baby

Killing Eve

Folge 4: Sorry, Baby

43 Min.Ab 16

Eve sieht auf Bills Beerdigung ihren ehemaligen Chef Frank wieder. Nur kurze Zeit später findet sie eine erschütternde Wahrheit über ihn heraus: Frank steht allem Anschein nach in Verbindung zu den Auftraggebern der Profikillerin Villanelle. Letztere erhält unterdessen ein neues Ziel und soll dafür mit zwei anderen Killern zusammenarbeiten.

Killing Eve
Killing Eve

Killing Eve

