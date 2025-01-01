Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 5
Folge 5: Ich habe eine Vorliebe für Badezimmer

43 Min.Ab 16

Villanelle hat den Auftrag erhalten, Frank umzubringen. Eve gelingt es in letzter Minute, den Mann vor der Auftragskillerin in Sicherheit zu bringen. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt: Nur kurze Zeit später dringt Villanelle in Eves Privatwohnung ein und hält ihr ein Messer an die Kehle ...

