Ich habe eine Vorliebe für BadezimmerJetzt ohne Werbung streamen
Killing Eve
Folge 5: Ich habe eine Vorliebe für Badezimmer
43 Min.Ab 16
Villanelle hat den Auftrag erhalten, Frank umzubringen. Eve gelingt es in letzter Minute, den Mann vor der Auftragskillerin in Sicherheit zu bringen. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt: Nur kurze Zeit später dringt Villanelle in Eves Privatwohnung ein und hält ihr ein Messer an die Kehle ...
Alle Staffeln im Überblick
Killing Eve
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fifth Season