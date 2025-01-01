Killing Eve
Folge 6: Steckt mich ins Loch!
43 Min.Ab 16
Eve und Carolyn erfahren, dass die Mörderin Nadia in Moskau inhaftiert wurde. Sofort reisen die beiden MI6-Agentinnen nach Russland, um die Kriminelle zu befragen. Die Frau steht allem Anschein nach in Verbindung zu der Killerin Villanelle und deren Auftraggebern. Konstantin schleust Villanelle derweil ins Moskauer Gefängnis ein - mit der Mission, Nadia zu eliminieren.
Alle Staffeln im Überblick
Killing Eve
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fifth Season