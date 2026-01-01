Killing Eve
Folge 8: Gott, bin ich müde
42 Min.Ab 16
Konstantin weiß, dass Villanelle ihn umbringen soll und bittet Eve und Carolyn um Hilfe. Verzweifelt erzählt er den beiden Geheimagentinnen, dass seine Tochter in die Hände der Auftragsmörderin geraten ist. Schließlich treffen Eve und Villanelle aufeinander. Beide einigen sich auf einen Deal, der verheerende Folgen nach sich ziehen wird ...
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fifth Season