Killing Eve

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 1
Ich hab' sie vielleicht getötet

Folge 1: Ich hab' sie vielleicht getötet

43 Min.Ab 16

Eve findet in London keine ruhige Minute mehr. Sie glaubt, dass sie Villanelle bei ihrem letzten Aufeinandertreffen lebensgefährlich verletzt hat. Werden sich die Wege der beiden Frauen wieder kreuzen? Und was wird dann passieren?

