SAT.1 emotions Staffel 2 Folge 2
Folge 2: Das ist es, was du kriegst

43 Min. Ab 16

Villanelle hat sich von ihrer Verletzung erholt und versucht nun, bei einem Mann namens Julian unterzutauchen. Doch schon bald gerät die Profikillerin erneut in Gefahr, denn Julian will sie nicht mehr gehen lassen. Eve fahndet unterdessen nach einer anderen Auftragsmörderin, die sie selbst als den "Geist" bezeichnet.

