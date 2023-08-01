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Killing Eve

In Trauer

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5vom 01.08.2023
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Killing Eve

Folge 5: In Trauer

42 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16

Eve nimmt für das MI6 den "Geist" in die Mangel, doch das Verhör läuft alles andere als gut. Sie weiß, dass Villanelle ihr bei den Befragungen helfen könnte. Verzweifelt schmiedet die Geheimagentin einen riskanten Plan: Um Villanelle anzulocken, setzt sie Geld auf ihren eigenen Kopf aus.

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