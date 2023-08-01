Killing Eve
Folge 5: In Trauer
42 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16
Eve nimmt für das MI6 den "Geist" in die Mangel, doch das Verhör läuft alles andere als gut. Sie weiß, dass Villanelle ihr bei den Befragungen helfen könnte. Verzweifelt schmiedet die Geheimagentin einen riskanten Plan: Um Villanelle anzulocken, setzt sie Geld auf ihren eigenen Kopf aus.
Alle Staffeln im Überblick
Killing Eve
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Fifth Season