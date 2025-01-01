Ich soll also niemanden töten?Jetzt ohne Werbung streamen
Killing Eve
Folge 6: Ich soll also niemanden töten?
42 Min.Ab 16
Carolyn und Eve verbünden sich mit Konstantin und Villanelle, um den gefährlichen Aaron Peel zu stellen. Villanelle schlüpft dafür in die Rolle der "Billie" und nimmt Kontakt mit Amber, der Schwester der Zielperson auf. Niko erfährt unterdessen von Eves Affäre und die Ehe droht zu zerbrechen.
Alle Staffeln im Überblick
Killing Eve
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fifth Season