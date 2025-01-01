Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killing Eve

Ich soll also niemanden töten?

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 6
Folge 6: Ich soll also niemanden töten?

42 Min.Ab 16

Carolyn und Eve verbünden sich mit Konstantin und Villanelle, um den gefährlichen Aaron Peel zu stellen. Villanelle schlüpft dafür in die Rolle der "Billie" und nimmt Kontakt mit Amber, der Schwester der Zielperson auf. Niko erfährt unterdessen von Eves Affäre und die Ehe droht zu zerbrechen.

