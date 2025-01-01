Killing Eve
Folge 1: Just Dunk Me
43 Min.Ab 16
Villanelle hat ihrem Job als Profikillerin den Rücken gekehrt und lebt nun in einer kirchlichen Gemeinde in England. In der ländlichen Idylle will sie ein neuer Mensch werden und dem Töten für immer abschwören. Eve ist da eher skeptisch. Zusammen mit Carolyn macht sie Jagd auf Villanelles ehemaligen Auftraggeber "Die Zwölf".
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fifth Season