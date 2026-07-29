Staffel 1Folge 1vom 29.07.2026
Fifis Luftballontanz / Knochis Rettng / Olives Trompeten-KonzertJetzt kostenlos streamen
Kinderwald
Folge 1: Fifis Luftballontanz / Knochis Rettng / Olives Trompeten-Konzert
22 Min.Folge vom 29.07.2026
Fifi fühlt sich beim Tanzen unwohl, bis sie einen neuen Tanzpartner trifft. Luplup kann mit den älteren Kindern nicht mithalten. Olive lädt alle zu einem Konzert ein und erkennt, dass Hornspielen schwieriger ist, als ihr bewusst war.
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Kinderwald
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany