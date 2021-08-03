King of Trucks
Folge vom 03.08.2021: Alte Bekannte
44 Min.Folge vom 03.08.2021Ab 12
Dirk Trautmann rollt mit einem tonnenschweren Problem auf den Firmenhof der Lkw-Experten. Sein „Stars and Stripes“-Showtruck wurde bei einer Polizeikontrolle mit einer langen Mängelliste versehen. Vor den Toren von Cottbus ist deshalb Rückbau angesagt. Werkstattchef Adam Szafraniec und Chrom-Spezialist Alessandro „Uli“ Diedemann passen das Vehikel an die gesetzlichen Vorgaben an. Der Kunde interessiert sich zudem für einen Volvo VNL 780. Marco Barkanowitz und das Team von „American Truck Promotion“ wollen das Fahrzeug zum „Over the Top“-Vehikel umgestalten.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.