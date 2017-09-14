Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Kennenlernen mit dem Blind Kiss

ProSieben Staffel 3 Folge 1 vom 14.09.2017
Kiss Bang Love - Folge 1: Das große Kennenlernen mit dem Blind Kiss

130 Min. Folge vom 14.09.2017 Ab 12

Welche Frau küsst sich in das Herz von Julius? Welche Frau kann ihn mit ihrem blinden Kuss verzaubern? Single-Mann Julius sucht auf Mallorca unter 15 Single-Frauen seine "Eine". Und eines steht jetzt schon fest: Es wird viel geknutscht!

