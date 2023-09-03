Viktorianische KüchenfreudenJetzt kostenlos streamen
Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 03.09.2023: Viktorianische Küchenfreuden
45 Min.Folge vom 03.09.2023
Christopher, Bridget und ihre beiden Söhne stammen ursprünglich aus Südafrika. Seit kurzem leben sie im Londoner Stadtteil Wimbledon in einem traumhaften Haus aus viktorianischer Zeit. Der neue Anbau soll ihre Küche beherbergen, für die sie sich an Paul und Helen wenden. Die Designprofis entwerfen eine umwerfende Küche für das große Anwesen, wofür sich Paul eine originelle und stilvolle Lösung für falsch verlegte Rohrleitungen ausgedacht hat, die von seinem Lieblingspub inspiriert ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.