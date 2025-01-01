Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Schlaf Kindlein Schlaf

SAT.1Staffel 2Folge 12
Folge 12: Schlaf Kindlein Schlaf

24 Min.Ab 12

Bereits seit Wochen schläft Baby Klara nicht mehr. Sie quengelt und zerkratzt sich sogar ihr Gesicht. Die Eltern sind völlig ratlos. Machen sie etwas falsch? - Mina (16) wurde von einem Auto angefahren. Beide Beine sind gebrochen. Man findet sie aber, während die Jugendliche mit Tränen in den Augen durch den Krankenhausflur Richtung Ausgang robbt. Warum will sie so panisch und selbst unter Schmerzen das Krankenhaus verlassen?

SAT.1
