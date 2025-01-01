Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 12: Schlaf Kindlein Schlaf
24 Min.Ab 12
Bereits seit Wochen schläft Baby Klara nicht mehr. Sie quengelt und zerkratzt sich sogar ihr Gesicht. Die Eltern sind völlig ratlos. Machen sie etwas falsch? - Mina (16) wurde von einem Auto angefahren. Beide Beine sind gebrochen. Man findet sie aber, während die Jugendliche mit Tränen in den Augen durch den Krankenhausflur Richtung Ausgang robbt. Warum will sie so panisch und selbst unter Schmerzen das Krankenhaus verlassen?
