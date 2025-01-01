Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Ohne Worte

SAT.1Staffel 2Folge 27
Folge 27: Ohne Worte

24 Min.Ab 12

Der sechsjährige Leon ist kurz vor der Einschulung, als er plötzlich anfängt, in einer Geheimsprache zu sprechen. Das geht soweit, dass er sogar ausschließlich in dieser Sprache spricht.

SAT.1
