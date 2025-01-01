Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 33: Teen Mom
23 Min.Ab 12
Eine 16-jährige Teen-Mom will den Spagat zwischen Schnuller und Schule schaffen und wird dabei von ihrer Mutter unterstützt. Doch dann bricht sie plötzlich vor der Schule zusammen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1