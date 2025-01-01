Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Meerjungfrauen daten besser

SAT.1Staffel 2Folge 36
Meerjungfrauen daten besser

Meerjungfrauen daten besserJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 36: Meerjungfrauen daten besser

23 Min.Ab 12

Statt auf die kleine Schwester aufzupassen, wird Teenie-Tochter Minou betrunken und verletzt in die Notaufnahme eingeliefert. Ist die alleinerziehende Anett etwa ein schlechtes Vorbild?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen