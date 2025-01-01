Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 38: Schlagfertig
23 Min.Ab 12
Ein 14-jähriges Mädchen schlägt seit Wochen scheinbar ohne Grund seine Mutter. Hat der Tod des Hundes die Jugendliche so aggressiv werden lassen? Der Familienhelfer findet schließlich heraus, was die Schülerin so mitnimmt. - Ein siebenjähriges Mädchen nimmt seine Puppe überall mit hin, sogar in die Schule, obwohl es Eltern und Lehrer schon verboten haben. Warum kümmert sich das Kind so übermäßig liebevoll um Babypuppe Emmi?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
