Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 40: Langfinger Alarm
23 Min.Ab 12
Eine 17-Jährige klaut alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Dabei riskiert sie sogar ihre Gesundheit und wird bei der Flucht vor einem Ladendetektiv von einem Auto angefahren.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1