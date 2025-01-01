Und täglich grüßt der WeihnachtsmannJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 44: Und täglich grüßt der Weihnachtsmann
23 Min.Ab 12
Ein siebenjähriger Grundschüler feiert immer wieder Weihnachten. Auch zwei Monate nach Ende des Festes. Ist ein falsches Geschenk der Grund für sein untypisches Verhalten?
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1