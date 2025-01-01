Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Und täglich grüßt der Weihnachtsmann

SAT.1Staffel 2Folge 44
Und täglich grüßt der Weihnachtsmann

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 44: Und täglich grüßt der Weihnachtsmann

23 Min.Ab 12

Ein siebenjähriger Grundschüler feiert immer wieder Weihnachten. Auch zwei Monate nach Ende des Festes. Ist ein falsches Geschenk der Grund für sein untypisches Verhalten?

