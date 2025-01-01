Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Hilfe, meine Eltern spinnen!

SAT.1Staffel 2Folge 53
Hilfe, meine Eltern spinnen!

Hilfe, meine Eltern spinnen!Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 53: Hilfe, meine Eltern spinnen!

23 Min.Ab 12

Der Familienhelfer greift eine Achtjährige beim Trampen auf. Die Grundschülerin findet: ihre Eltern spinnen! Ist die Flucht ein Hilfeschrei nach der Scheidung?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen