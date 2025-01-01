Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 53: Hilfe, meine Eltern spinnen!
23 Min.Ab 12
Der Familienhelfer greift eine Achtjährige beim Trampen auf. Die Grundschülerin findet: ihre Eltern spinnen! Ist die Flucht ein Hilfeschrei nach der Scheidung?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1