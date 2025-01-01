Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 57: Super Lars Minute
23 Min.Ab 12
Ein Siebenjähriger sabotiert plötzlich den anstehenden, heißersehnten Urlaub mit seinen Großeltern. Will er plötzlich seine Mutter nicht alleine lassen und hat das Gefühl, auf sie aufpassen zu müssen? Was ist hinter der Familienkulisse wirklich los? - Mutter Linda ist geschockt, als ihre einst zuverlässige und brave Tochter Jacklyn (14) beim professionellen Zigarettenklau erwischt wird. Wird das Mädchen von jemandem zu den Diebstählen genötigt?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
