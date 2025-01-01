Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 2Folge 57
23 Min.Ab 12

Ein Siebenjähriger sabotiert plötzlich den anstehenden, heißersehnten Urlaub mit seinen Großeltern. Will er plötzlich seine Mutter nicht alleine lassen und hat das Gefühl, auf sie aufpassen zu müssen? Was ist hinter der Familienkulisse wirklich los? - Mutter Linda ist geschockt, als ihre einst zuverlässige und brave Tochter Jacklyn (14) beim professionellen Zigarettenklau erwischt wird. Wird das Mädchen von jemandem zu den Diebstählen genötigt?

