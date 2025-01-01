Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 60: Nicht auflegen
23 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge mag nicht mehr telefonieren und zerstört ein Telefon nach dem anderen. Welche innere Not steckt hinter dem Verhalten des Jungen? Eine Mutter stürzt mit ihrem Säugling auf dem Arm eine Treppe runter. Ist sie so extrem übermüdet, weil ihre Tochter gerade zahnt und die Nächte lang sind? Der Großvater tut alles, um die Familie zu unterstützen, doch die Lage wird immer schlimmer. Was stresst das Baby so sehr, dass es sich sogar die Haare ausreißt?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1