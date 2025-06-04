Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 68: Becken-Boykott
23 Min.Ab 12
Mutter Paula wird von der Sportlehrerin ihres Sohnes ins Schwimmbad gerufen, weil der kleine Mats nicht mehr schwimmen will. Was steckt hinter dem Boykott des Drittklässlers?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1