Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Becken-Boykott

SAT.1Staffel 2Folge 68
Folge 68: Becken-Boykott

23 Min.Ab 12

Mutter Paula wird von der Sportlehrerin ihres Sohnes ins Schwimmbad gerufen, weil der kleine Mats nicht mehr schwimmen will. Was steckt hinter dem Boykott des Drittklässlers?

