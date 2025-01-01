Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 2Folge 72
Folge 72: Die Lageristin

23 Min.Ab 12

Ein 16-jähriges Mädchen hortet eine Unmenge an alten Sachen in einem heimlich angemieteten Lager. Für ihre Mutter ist das ein Schock: Entwickelt sich ihr Kind etwa zum Messie? Außerdem: Ein neunjähriger Junge gibt all seine Sachen weg, denn er ist fest überzeugt, dass er in naher Zukunft von Wissenschaftlern geschrumpft wird. Seine Mutter macht sich große Sorgen. Warum flieht ihr Sohn vor der Realität in eine Fantasiewelt?

