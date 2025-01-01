Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 72: Die Lageristin
23 Min.Ab 12
Ein 16-jähriges Mädchen hortet eine Unmenge an alten Sachen in einem heimlich angemieteten Lager. Für ihre Mutter ist das ein Schock: Entwickelt sich ihr Kind etwa zum Messie? Außerdem: Ein neunjähriger Junge gibt all seine Sachen weg, denn er ist fest überzeugt, dass er in naher Zukunft von Wissenschaftlern geschrumpft wird. Seine Mutter macht sich große Sorgen. Warum flieht ihr Sohn vor der Realität in eine Fantasiewelt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1