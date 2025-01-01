Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Allheilmittel

SAT.1Staffel 2Folge 74
Allheilmittel

Folge 74: Allheilmittel

23 Min.Ab 12

Ein Baby kommt mit einer ASS-Vergiftung ins Krankenhaus. Hat die Schwiegermutter dem Kind gegen den ausdrücklichen Willen seiner Mutter heimlich Medikamente gegeben? Oder hat die mysteriöse Vergiftung einen anderen Hintergrund? Ein siebenjähriges Mädchen legt nach einem Umzug plötzlich Spuren aus Süßigkeiten im Haus und auf der Straße. Will es dem demenzkranken Großvater helfen, nach Hause zurückzufinden? Oder sind die Süßigkeiten möglicherweise für jemand ganz anderen gedacht?

SAT.1
