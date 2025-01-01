Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Auffällig unauffällig

SAT.1Staffel 2Folge 75
Folge 75: Auffällig unauffällig

23 Min.Ab 12

Eine selbstbewusste Fünfjährige isoliert sich seit zwei Wochen in der KiTa. Was ist vorgefallen, dass das Mädchen kaum noch mit den anderen Kindern spricht? Außerdem: Ein Teenagermädchen mit ADHS verhält sich seit einiger Zeit provozierend und aggressiv seinen Eltern gegenüber. Schlägt die medikamentöse Therapie der 14-Jährigen nicht mehr an? Oder steckt etwas ganz anderes hinter ihrer unkontrollierten Aggressivität?

SAT.1
