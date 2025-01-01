Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 75: Auffällig unauffällig
23 Min.Ab 12
Eine selbstbewusste Fünfjährige isoliert sich seit zwei Wochen in der KiTa. Was ist vorgefallen, dass das Mädchen kaum noch mit den anderen Kindern spricht? Außerdem: Ein Teenagermädchen mit ADHS verhält sich seit einiger Zeit provozierend und aggressiv seinen Eltern gegenüber. Schlägt die medikamentöse Therapie der 14-Jährigen nicht mehr an? Oder steckt etwas ganz anderes hinter ihrer unkontrollierten Aggressivität?
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
12
