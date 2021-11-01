Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 2Folge 76vom 01.11.2021
Folge 76: Karlsson ohne Dach

23 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12

Ein Fünfjähriger unternimmt waghalsige Aktionen, bei denen er offensichtlich sein Elternhaus beschädigen will. Sobald er bei seinen Manövern unterbrochen wird, reagiert er aggressiv. Und: Die 15-jährige Pia dreht auf einmal völlig durch und feiert mit ihren Freundinnen "Junggesellenabschied"! Warum verkleidet sie sich als sexy Braut?

