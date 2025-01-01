Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Nicht verklemmt

SAT.1Staffel 2Folge 79
Nicht verklemmt

Nicht verklemmtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 79: Nicht verklemmt

23 Min.Ab 12

Ein Teenie erlebt mit ihrem neuen Freund einen extrem peinlichen Sexunfall: Ihr Intimpiercing hat sich mit seinem Zungenpiercing verhakt. Nach der ersten Hilfe in der Klinik tut das Mädchen alles, damit ihre Mutter nichts von dem Vorfall erfährt. Doch es kann nicht daran liegen, dass ihr das peinlich ist ... - Mutter Maja ist alarmiert, denn Tochter Yuna (8) leidet immer öfter unter starken Bauchschmerzen. Doch es gibt keine medizinischen Gründe ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen