Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 2Folge 81
Folge 81: Bunte Welt

23 Min.Ab 12

Eine Siebenjährige bemalt wiederholt Möbel und Wände. Als auch noch der Babybruder bunt bepinselt wird, vermutet die verzweifelte Mutter Eifersucht. - Und: Ein eigentlich vernünftiger Sechzehnjähriger ist plötzlich aggressiv, landet wegen einer Prügelei mit dem neuen Freund seiner Zwillingsschwester im Krankenhaus. Ist er etwa eifersüchtig auf die Beziehung oder verbindet die drei möglicherweise noch etwas ganz anderes?

