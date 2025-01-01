Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 85: Ilias und die Außerirdischen
24 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge ist ganz versessen darauf, eine Nachricht ins Weltall zu senden. Wieso ist der kleine Weltraumforscher so fixiert auf die unendlichen Weiten? Flüchtet er sich in eine skurrile Alien-Fantasie, weil ihm ein Konflikt an seiner Schule zusetzt? - Ein kleines Mädchen hält mit ihrem Schlafwandeln Nacht für Nacht ihre Familie auf Trab. Was könnte der Grund für ihre Schlafstörung sein?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1