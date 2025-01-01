Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 96: Angefressen
23 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige kommt mit einer Bisswunde in die Klinik und behauptet, ihr Hund wäre der Verursacher. Doch der Arzt erkennt schnell, dass es sich um eine menschliche Bisswunde handelt.
