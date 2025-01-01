Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Angefressen

SAT.1Staffel 2Folge 96
Angefressen

AngefressenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 96: Angefressen

23 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige kommt mit einer Bisswunde in die Klinik und behauptet, ihr Hund wäre der Verursacher. Doch der Arzt erkennt schnell, dass es sich um eine menschliche Bisswunde handelt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen