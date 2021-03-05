Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Memory, Sushi und Tennis

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 05.03.2021
22 Min.Folge vom 05.03.2021Ab 12

Schon den Drang verspürt, den schönen Fremden in der U-Bahn abzuknutschen oder dem quengelnden Gör der Freundin ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten? In "Knallerfrauen" gibt Martina Hill diesen Bedürfnissen nach und tut, wonach ihr der Sinn steht - hemmungslos und unangepasst. In der zweiten Staffel ihrer erfolgreichen Sketchcomedy schlüpft die attraktive Blondine in über 200 neue "Knallerfrauen" und gibt mit bis zu 30 verschiedenen Sketchen pro Folge wieder richtig Vollgas.

